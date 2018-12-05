القوى العاملة الكويتية: قرارات تنظيم سوق العمل لا تستهدف جنسية بعينها

أكد أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت اليوم الأربعاء حرص بلاده على الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع كافة الدول.

وقال الموسي إن "القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها، وإنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة"، مشدداً على أن "سوق العمل في الكويت يستوعب آلاف المقيمين من مختلف الجنسيات" مشددا أنهم"يحظون بكل تقدير ومحبة على دورهم وإسهامهم في تنمية البلاد."

وأضاف الموسى تعليقاً على ما نشر عن إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة قائلا:" يخضع للوائح والقرارات المرعية الإجراء، بما يتفق مع السياسة العامة المتبعة في سوق العمل ومنح أذونات العمل."

وأكد الموسى أن "تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل، ووفقاً للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطرة أو الضارة صحياً، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون."

وقال الموسى إن "الهيئة تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية، وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام."

وكانت إحدى الصحف الكويتية قد ذكرت اليوم أن القوى العاملة قد أوقفت منح تصاريح عمل للنساء من الجنسيتيْن المغربية والتونسية ما دون الـ40 عاماً، إلا في حال وجود محرم من الأقارب من الدرجة الأولى (أب أو أخ أو زوج)، وذلك بناء على طلب الدولتين، وكذلك السيدات من الجنسية اللبنانية اللواتي يحتجن موافقة أمنية، إضافة إلى المحرم .