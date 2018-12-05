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عقدت سفارة جورجيا بالقاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفيا لعرض كتاب بعنوان "أبخازيا -جورجيا: التاريخ والسياسة والثقافة"، وتمت ترجمته ونشره باللغة العربية في جورجيا.

وقدم الكتاب وفد من حكومة جمهورية أبخازيا المستقلة التي يرأسها فاختانغ كولبايا، إلى جانب أعضاء آخرين من الوفد الذي ضم نائب رئيس المجلس الأعلى للجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي، جمال غامخاريا، ورئيس الغرفة التجارية، إيفان دوليدزه.

و عرض سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف، تاريخ الصراع في أبخازيا - جورجيا، وشدد على أن هذه المنطقة، ومنطقة تسخينفالي أوسيتيا الجنوبية حاليا تحت الاحتلال.

وأعرب السفير عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر على الدعم الثابت لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.