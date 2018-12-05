«ستولتنبرج» يطالب «الناتو» بالاستعداد لعالم بدون معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الحلف بضرورة الاستعداد لعالم بدون معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وهي معاهدة بين واشنطن وموسكو حالت دون تعرض الأمن الأوروبي لتهديد من الصواريخ النووية.

وصرح ستولتنبرج بعد اجتماعات عقدت على مدى يومين لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل بأن"أمام روسيا فرصة أخيرة للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، ولكن في نفس الوقت يتعين علينا أن نستعد لعالم بدون المعاهدة".

وفي أعقاب منح الولايات المتحدة أمس الثلاثاء موسكو مهلة 60 يوما للامتثال للمعاهدة، قال ستولتنبرج إن الحلف بدأ "ينظر في عواقب انهيار المعاهدة على الناتو".

وأضاف أن العديد من الحلفاء يعتزمون إثارة هذه القضية مع روسيا بشكل مباشر، كما أن الناتو مستعد لمناقشة المعاهدة مع موسكو أيضا.