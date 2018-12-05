المبعوث الأمريكي لشؤون المصالحة الأفغانية يلتقي مسؤولين باكستانيين في إسلام آباد

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التقى المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان زلماى خليل زاد، مسؤولين باكستانيين في إسلام آباد؛ لبحث جهود المصالحة في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إن الممثل الخاص الأمريكي، السفير زلماي خليل زاد التقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال زيارته لإسلام آباد.

وأضاف «فيصل» أن السفير خليل زاد أكد مجددا رغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحشد تعاون باكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية باكستان للجانب الأمريكي دعم بلاده الراسخ لتحقيق تسوية من خلال التفاوض.

وتابع «فيصل» أن خليل زاد عقد أيضا اجتماعا مع وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية، تهمينا جانجوا.

وذكر «فيصل» أن مسؤولين معنيين بالشؤون الدبلوماسية والأمنية والدفاعية من الجانبين شاركوا في الاجتماع، حيث بحثوا خلاله سبل التوصل إلى السلام والتسوية السياسية في أفغانستان.

وكان خليل زاد قد وصل أمس إلى إسلام آباد بعد يوم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باكستان المساعدة في إقناع حركة طالبان بالانضمام لطاولة المفاوضات في أفغانستان.

وقد رحبت إسلام آباد بهذا الطلب، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه «باكستان تؤكد على التزامها بالقيام بدور الوسيط بنية حسنة. تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان مازال يمثل مسؤولية مشتركة».

ويشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين لطالما اتهموا وكالة الاستخبارات العسكرية في باكستان بإيواء مسلحي طالبان على أراضيها، وهو ما تنفيه إسلام آباد.