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أستراليا تعتزم السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول إلى رسائل الواتس آب المشفرة

سيدني - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:33 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:33 ص

تعتزم أستراليا منح هيئات الشرطة والاستخبارات لديها سلطة الوصول إلى الرسائل المشفرة على منصات مثل "واتس اب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت أن الحكومة والمعارضة الرئيسية أبرمتا اتفاقا، مساء الثلاثاء، للسعي نحو استصدار تشريع في البرلمان خلال الأسبوع الجاري في هذا الصدد.

وبموجب الصلاحيات المقترحة، يمكن إرغام شركات التكنولوجيا على فك شفرة الرسائل عبر التطبيقات الشهيرة ومساعدة الشرطة على الوصول إلى تلك الرسائل.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن التشريع الجديد مطلوب "للمساعدة في إحباط الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة".

وبذلك تصبح أستراليا أحدث الدول التي تواجه فيها الخصوصية مخاوف على حساب السلامة العامة.


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