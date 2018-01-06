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عاجل.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب غرب إيران

نور رشوان
نشر فى : السبت 6 يناير 2018 - 6:29 م | آخر تحديث : السبت 6 يناير 2018 - 6:29 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن زلزال بقوة 5.1 ريختر ضرب غرب إيران، مساء اليوم السبت.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل عما إذا تسبب هذا الزلزال في سقوط خسائر بشرية أم لا.


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