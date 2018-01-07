عصابة مخدرات مكسيكية تقطع رءوس 5 رجال فى فيراكروز

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أعلنت ولاية فيراكروز المكسيكية عثورها على رءوس 5 رجال على مقدمة سيارة، وسط ارتفاع فى أعمال العنف بالبلاد.

وجرى وضع الرءوس على مقدمة سيارة رسمية لمجلس بلدية تلاكوتالبان، ومعها رسالة عليها الحروف الأولى لعصابة مخدرات مكسيكية.

واعتادت العصابات فى المكسيك على الاستعراض الوحشى لما تقوم به من أعمال عنف.

وذكر تعليق على الحساب الرسمى للبلدة على تويتر: «نأسف بشكل شديد على الأحداث التى وقعت فى بلدتنا الليلة الماضية».

وأدت الاشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة، إلى بلوغ عدد جرائم القتل فى المكسيك مستوى قياسيا، العام الماضى.

وتعد فيراكروز إحدى أكثر الولايات عنفا فى المكسيك.

وارتفعت جرائم القتل فى فيراكروز بقرابة 35 فى المئة خلال نوفمبر من العام الماضى بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016.