أستراليا تخطط لإعادة كأس العالم لفرق التنس 2020

تردد أن مسئولو التنس في أستراليا لديهم خطة جذرية لإعادة بطولة كأس العالم التي تقام بمشاركة 24 منتخبا، والتي كانت تجرى في فصل الخريف على الملاعب الرملية بين عامي 1978 و2012 في دوسلدورف الألمانية.



ويسعى المسئولون الاستراليون لإقامة البطولة قبل اسبوعين من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.



وقد تأتي بطولة كأس العالم على حساب مواعيد بطولات أخرى من بينها كأس هوبمان وبريسبان وسيدني.



ويرغب كريج تيلي رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس في توزيع مباريات البطولة التي تستمر لعشرة أيام، على مدن بريسبان وبيرث وسيدني.



وقال تيلي "نرغب في استضافة كأس العالم للفرق، لقد كنا محددين تماما مع الجهات المعنية بأن بطولة أستراليا المفتوحة ستبقى في موعدها الحالي، وهو النصف الثاني يناير