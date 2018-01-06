وصول عبد العزيز من أكرا بعد حضور حفل الكاف 

وصل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، قادما من العاصمة الغانية "أكرا" بعد حضوره حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2017. حيث حصل محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والمنتخب كأفضل منتخب وهيكتور كوبر أفضل مدير فني وكان عبد العزيز قد لبي الدعوة التي وجهها له أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور هذا الحفل.

وكان في وداع الوزير ووفد اتحاد الكرة بمطار أكرا السفير محمد حيدر سفير جمهورية مصر العربية في غانا الذي رافق البعثة منذ الوصول ظهر أمس حتي موعد المغادرة اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر انه وصل علي نفس الرحلة كل من المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم وكرم كردي ومجدي عبد الغني وسيف زاهر أعضاء مجلس الإدارة وأيهاب لهيطة مدير المنتخب ومحمود فايز مدرب عام منتخب مصر.