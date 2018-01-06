السودان يغلق جميع المعابر الحدودية مع أريتريا

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أعلنت السلطات السودانية، اليوم، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة أريتريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وذكرت الوكالة أن «والى كسلا» آدم جماع آدم أصدر قرارا، استنادا للمرسوم الجمهورى الخاص بإعلان حالة الطوارئ فى ولاية كسلا، بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة أريتريا اعتبارا من مساء أمس، ولحين توجيهات أخرى.

وحسب الوكالة، أشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر اللفة لمواطنى البلدين ستكون وفق الضوابط والاجراءات القانونية المنصوص عليها.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير أصدر فى 30 ديسمبر الماضى مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ فى ولايتى شمال كردفان وكسلا يسرى لمدة ستة أشهر.