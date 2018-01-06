انتزع فريقا ليفربول ومانشستر سيتي بطاقة التأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء الجمعة.



وتغلب ليفربول على ضيفه إيفرتون 2 / 1 ، فيما تغلب مانشستر يونايتد على ديربي كاونتي 2/ صفر.



وعلى ملعب أنفيلد، فاز ليفربول على ضيفه إيفرتون 2 / 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيمس ميلنر في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وتعادل جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 67 قبل أن يسجل فيرجيل فان ديك هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 84.

يذكر أنها المباراة الأولى لفان ديك بقميص ليفربول بعدما انتقل للفريق قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار).



وغاب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا التي منحها له الاتحاد الأفريقي أول أمس الخميس.



وعلى ملعب أولد ترافورد، انتزع مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدور الـ32 بتغلبه على ديربي كاونتي 2 / صفر.



وسجل هدفي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد ورومليو لوكاكو في الدقيقتين 84 والأخيرة من المباراة.

وتستكمل بقية مباريات هذا الدور اليوم السبت وغدا الأحد وبعد يوم غد الاثنين.