هاينكس : خبرة روبن وريبيري مفيدة لبايرن ونستعد بقوة لمواجهة بشكتاش

أشاد يوب هاينكس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني بالثنائي الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري نجمي الفريق واللذان ظهرا بحالة فنية وبدنية جيدة خلال معسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).



ووصف هاينكس الثنائي بالقادة ذوي التأثير والحماسة الكبيرين، وينقلان خبراتهما لبقية لاعبي الفريق، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الفريق ككل محليا وأوروبيا .



وقال هاينكس في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش معسكر الفريق الإعدادي متحدثا عن مواجهة البايرن القادمة أمام بشكتاش التركي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، :"إن الفريق المنافس يملك إمكانيات محترمة ونستعد بكل جدية لخوض اللقاء".



وعن الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الماضية، قال هاينكس :"إنهم يتعافون تدريجيا وطمأن الجماهير بعودتهم للمستطيل الأخضر بحالة جيدة في الوقت المناسب".



وأضاف :"ليفاندوفسكي في حالة جيدة في الوقت الحاضر، وآمل أن يشارك في تدريبات الثلاثاء مع الفريق، أما هوميلز فأتوقع عودته مع ليفاندوفسكي وكذلك كيميتش ".



وعبر هاينكس في المؤتمر الصحفي عن سعادة الفريق بالعودة مرة أخرى إلى قطر، خاصة في ظل ما لمسه من ترحاب وضيافة ودعم للفريق بكل احترافية حيث قال :"نحن نمضي أيامًا رائعة، ليس مع الفريق فحسب، ولكن مع طاقم العمل هنا ككل".



وأضاف: الأجواء الهادئة تساعد اللاعبين على التركيز في التدريب فنحن هنا في مهمة جدية وليست ترويجية، ومنذ أن جئنا هنا ولدينا هدف واحد نصب أعيننا وهو الاستعداد للمنافسات المقبلة".



وتطرق مدرب بايرن ميونخ المخضرم إلى أجواء المعسكر المقام في مؤسسة أسباير زون واصفًا إياها بأنها "إيجابية للغاية" وأضاف: "لدينا كل ما نحتاج إليه هنا وهذا كل ما يهمنا".



وردا على سؤال حول رأيه الشخصي في تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 في الشتاء، أشاد هاينكس بهذا القرار قائلا :"لقد كان قرارا ذكيا بتنظيم البطولة في كانون أول/ديسمبر، ونحن هنا في شهر كانون ثان/يناير والجو رائع في الدوحة، لقد عاينا بأنفسنا الأجواء المعتدلة وخاصة في الصباح، وهو مناسب للغاية، وأكرر أرى أن قرار تنظيم المونديال في الشتاء ذكي جدا".



وأضاف :"لقد كانت فترة المعسكر قصيرة نسبيًا، إلا أننا تمكنا من تحقيق أهدافنا، لا سيما فيما يخص اللاعبين المصابين حيث تم تأهيلهم في هذه الفترة وشاركوا معنا في التدريبات".



وحسم هاينكس مصير التشيلي أرتورو فيدال لاعب الفريق وأكد بقاؤه مع الفريق البافاري ،مشددا على عدم وجود أي نية للإستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية



الجدير بالذكر أن المران الختامي للفريق سيقام صباح الغد قبل أن يغادر الفريق أرض الدوحة ظهر نفس اليوم.