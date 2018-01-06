«الإعلاميين» تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

وجه نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسي، ومجلس النقابة، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال «الكنيسي»، في برقية أرسلها للبابا تواضروس: «عيد سعيد على قداستكم.. متعكم الله بموفور الصحة، وأود أن أعرب عن تقديرى واعتزازي إعلاميين مصر، لمواقفكم الشجاعة والحكيمة في خدمة الوطن».

كذلك وجه نقيب الإعلاميين، التهنئة للأخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا من الله أن يُعيد هذا العام على كل المصريين بالخير والسلام والسعادة.