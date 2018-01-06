تجدد المظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار في إيران

تجددت المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية في العديد من البلدات والمدن بالبلاد للاعراب عن احتجاجهم على ارتفاع الأسعار.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص كما لقي 22 شخصا حتفهم منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية في إيران في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التي تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد" في ذلك الوقت.