السبت 6 يناير 2018 8:03 م القاهرة القاهرة 17°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

تجدد المظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار في إيران

طهران - أ ش أ
نشر فى : السبت 6 يناير 2018 - 7:03 م | آخر تحديث : السبت 6 يناير 2018 - 7:03 م

تجددت المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية في العديد من البلدات والمدن بالبلاد للاعراب عن احتجاجهم على ارتفاع الأسعار.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص كما لقي 22 شخصا حتفهم منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية في إيران في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التي تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد" في ذلك الوقت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك