«الشهر العقارى» يتسلم «تابلت» توثيق توكيلات مرشحى الرئاسة

• مصدر قضائى: توزيع 700 جهاز على مكاتب الجمهورية.. وبدء تحرير إقرارات التأييد فى غضون أسبوعين

• مصادر ترجح فتح باب الترشح فى الأسبوع الأخير من يناير.. والاقتراع فى النصف الثانى من مارس

تسلمت المكاتب الرئيسية للشهر العقارى والتوثيق بمحافظات الجمهورية أجهزة «التابلت» الخاصة بإقرارات تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مصدر قضائى إن رؤساء المكاتب الفرعية فى المحافظات تلقت إشارات من مكاتب رئيسية بوصول أجهزة التابلت وطابعات استعدادا لتحرير التوكيلات لمرشحى الرئاسة.

وأضاف المصدر أن عدد مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية يصل إلى 350 مكتبا وأنه سيتم توزيع جهازين تابلت وطابعتين على كل مكتب منها بإجمالى 700 تابلت ومثلها طابعات.

وأشار المصدر إلى خضوع رئيس كل مكتب شهر عقارى وعضو قانونى لدورة تدريبية على التعامل مع تلك الأجهزة، وذلك لمدة 3 ساعات بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وأنه تم استيعاب آلية العمل اللازمة المتعلقة بتلك الأجهزة.

وأضاف المصدر أنه من الوارد أن يتم البدء فى تحرير إقرارات تأييد مرشحى الرئاسة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، مع إمكانية العمل فى أيام الجمعة إذا لزم الأمر ذلك مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2014.

واشترط قانون الانتخابات الرئاسية لقبول أوراق المرشح أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح.

ورجحت مصادر قضائية أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فى المؤتمر الصحفى المزمع عقده غدا الإثنين، فتح باب الترشح فى أحد أيام الأسبوع الأخير من يناير، على أن تكون عمليتا الاقتراع خارج وداخل مصر فى النصف الثانى من شهر مارس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن نتائج الجولة الأولى ستكون فى الأسبوع الأول من إبريل، وفى حال الإعادة ستكون عمليتا الاقتراع فى الأسبوع الأخير من إبريل على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل 4 مايو المقبل.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

واشترطت المادة أيضا أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل».

ومن واقع تلك المادة فإن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 3 يونيو 2014، وبالتالى فإن مدة الـ120 يوما التى تسبق انتهاء مدة الرئاسة تبدأ من 4 فبراير، على أن يكون إعلان النتيجة 4 مايو وهو اليوم الذى قبل بداية فترة الـ30 يوما الأخيرة بالفترة الرئاسية.