«تيلرسون»: نحاول التركيز على القضايا الكبرى بيننا وبين روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده تحاول التركيز على القضايا الكبرى بينها وبين روسيا، وإدراك مخاوف موسكو في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن هناك محادثات هامة بين الجانبين بشأن معاهدات لخفض التسلح.

وقال تيلرسون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "نحاول البقاء مركزين على القضايا الكبرى حقا فيما بيننا، والتي هي سوريا والموقف هناك، والوضع في أوكرانيا وشرق أوروبا، وخلق الاستقرار في شرق أوروبا وإدراك مخاوف روسيا هناك".

وأضاف أن لدى واشنطن وموسكو محادثات هامة قادمة بشأن معاهدتي "الأسلحة النووية متوسطة المدى" و"الحد من الأسلحة الاستراتيجية".

وكانت الولايات المتحدة قد كثفت من تواجدها العسكري في أوروبا، منذ عام 2014، خاصة ضمن أعمالها داخل حلف شمال الأطلنطي (الناتو).