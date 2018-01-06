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المحكمة العليا الروسية ترفض مجددا طعن «نافالني» بشأن ترشحه للانتخابات

موسكو أ ش أ
نشر فى : السبت 6 يناير 2018 - 4:51 م | آخر تحديث : السبت 6 يناير 2018 - 4:51 م

رفضت المحكمة العليا الروسية، اليوم السبت، الطعن المقدم من السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعدم قبول ترشحه لانتخابات الرئاسة، وفق ما أعلن المكتب الصحفي للمحكمة العليا.

وقال المكتب، في بيان: "رفضت لجنة الطعون بالمحكمة العليا الروسية الطعن وأيدت قرار المحكمة الابتدائي"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكانت المحكمة نفسها قد قضت، قبل أسبوع، برفض الطعن المقدم من نافالني، لكن الأخير طعن على ذلك القرار، لتقضي المحكمة اليوم برفض ذلك الطعن.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، الشهر الماضي، رفضت تسجيل نافالني كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الروسية القادمة في مارس 2018 بسبب سجله الجنائي الذي يتضمن تهمة لم تُرفع عنه.


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