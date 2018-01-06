قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربي، إن الاجتماع الوزاري للجنة السداسية العربية المعنية بملف القدس، تركز حول تقييم العمل العربي خلال الشهر الماضي، للتصدي للقرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عقب الاجتماع في عمان، السبت، أن العمل العربي شهد نجاحات خلال الشهر الماضي، إلا أن هناك بعض الثغرات في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يجري العمل على تداركها، مؤكدًا أن التصعيد العربي مستمر تدريجيًا ضد القرار الأمريكي بشكل يحقق الأهداف العربية.

وأشار إلى تقديم تقرير من مجموعة العمل السداسية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقبل في شهر يناير الجاري، مضيفًا أن الاجتماع كان مفيدًا للغاية.

وأوضح أن الاجتماع تناول البحث عن بديل للولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام، متابعًا: «هذا موضوع محوري، ولا أرى خيارات سوى التمسك بالإطار الاستراتيجي لعملية اسلام وفي هذا السياق يبحث دور الولايات المتحدة وأطراف أخرى، بالإضافة إلى رؤية أطراف كالصين وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».

ولفت إلى حاجة الحل إلى كثير من النقاش، ولا يمكن حله بواسطة مجموعة عمل واحدة، موضحًا أن هناك إجماع عربي على الاستمرار في عملية السلام كخيار استراتيجي.

وعقد صباح اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماع التشاوري للجنة الوزارية العربية السداسية المعنية بتطورات ملف القدس، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة الوزارية السداسية التي تشكلت بناء على القرار رقم 8221 الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر الماضي؛ بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، وتضم الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، ومصر، فضلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.