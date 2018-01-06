منصور: لن نحاسب جلال على نتيجة مباراة الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة لن تحاسب الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة ايهاب جلال على نتيجة مباراة القمة المقرر لها يوم الاثنين المقبل أمام الأهلي في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز.

وأشار منصور في تصريحاته للصحفيين اليوم أن الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال سيتولي المسؤولية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط وهو ما يجعل من المستحيل محاسبته حتى لا يتم ظلمه على نتيجة اللقاء ومستوى الفريق.

كان مجلس ادارة نادي الزمالك قد أعلن اليوم السبت تعيين إيهاب جلال مديراً فنيا للفريق الأبيض ويعاونه حمد إبراهيم ونبيل محمود ومدرب حراس المرمى مصطفى كمال وذلك خلفا لجهاز المونتنيجري نيبوشا الذي تمت اقالته مؤخراً.

وشدد منصور على أن إصرار الجهاز الفني الجديد على التواجد في المباراة وتولي القيادة شجاعة كبيرة تحسب لجميع عناصره.