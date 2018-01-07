«تيلرسون»: المحادثات بين الكوريتين دليل على فعالية الضغوط الأمريكية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، أن المحادثات المقبلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إشارة على فعالية الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لممارسة الضغط على بيونج يانج.

وقال تيلرسون، في تصريح نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن المحادثات التي أعلنتها الكوريتان مؤشر على أن حملة الضغط تدفع القيادة والنظام في كوريا الشمالية للبدء في التفكير بأنه لا مجال لبقاء الوضع الحالي للأبد.

ووصف تيلرسون، المفاوضات بين الكوريتين بأنها "الوسيلة التي يود الجانبان أن يقولا - من خلالها - إنهما يريدان أن يحظيا ببعض المشاورات".

تأتي تصريحات تيلرسون بينما تستعد الكوريتان لعقد أول محادثات رسمية الأسبوع المقبل بين مسؤولين من البلدين منذ أكثر من عامين تهدف إلى تنظيم وصول وفود كوريا الشمالية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سول فبراير المقبل.