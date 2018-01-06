«الجبير»: موقف السعودية من القدس كعاصمة لفلسطين ثابت ولم يتغير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، أن موقف المملكة العربية السعودية من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير.

وأوضح "الجبير"، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن تعاونا قويا مع الأردن يقف ضد تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا أمن في المنطقة بلا دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مؤكدا رفض بلاده اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أن جامعة الدول العربية ستسعى للحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أنه لا أمن في المنطقة بدون "حل الدولتين".