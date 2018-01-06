مسئول كوري شمالي يرجح مشاركة بلاده في أولمبياد كوريا الجنوبية

قال تشانج أونج ممثل اللجنة الأولمبية الدولية الكورية الشمالية، اليوم السبت، إن بلاده من المرجح أن تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن "أونج" قوله: إن لاعبين اثنين كوريين شماليين في رياضة التزحلق على الجليد (فئة الزوجي) سيشاركان على الأرجح، وأضاف أن الأولمبياد الشتوية في "بيونج تشانج" الكورية الجنوبية يجب أن تكون ناجحة؛ حيث إنها احتفالية مهمة بالنسبة للكوريين.

وتأتي تصريحات المسؤول الكوري الشمالي، بعد يوم واحد من موافقة كوريا الشمالية على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل، وهي المحادثات الأولى بينهما منذ ما يزيد عن عامين، ومن المقرر أن يبحث الطرفان عدة قضايا هامة، من بينها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أن أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون - في خطابه بمناسبة بدء العام الجديد - استعدادا لإرسال بعثة إلى الألعاب الأولمبية.