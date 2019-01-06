نقيب المأذونين: الشهادة الصحية لإتمام الزواج أصبحت «حبر على ورق»

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، إن الشهادة الطبية لإتمام الزواج صدر بها قانون عام 2008 في عهد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وتتضمن خلو المقبلين على الزواج من أية أمراض.

وأضاف في تصريحات لفضائية «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أن رسم استخراج الشهادة حاليا هو 10 جنيهات فقط، وهي ضرورية لإتمام عقد القران، لكن تطبيقها لا يتم بشكل كامل وصحيح، متابعًا: «هذا المبلغ البسيط لا يتم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعات المطلوبة مقابله، فقد أصبحت ورقة تكميلية».

وأوضح أن استخراج الشهادة الصحية للزواج أصبح يتم بشكل صوري، حيث يتم الحصول عليها لإتمام العقد كالحبر على الورق، لافتًا إلى ضرورة رقابة وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الأمر على هذه الوثيقة.