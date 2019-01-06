بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء تكشف تزايد دخل المرأة الألمانية

كشفت صحيفة ألمانية عن ارتفاع دخل المرأة بألمانيا على نحو يزيد على ما كان عليه قبل بضعة أعوام.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلا عن بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، أن هناك زيادة في عدد النساء اللائي تماثل دخولهن حاليا دخول أزواجهن وتزيد عليه أيضا في حالات كثيرة على نحو يفوق ما كان عليه قبل بضعة أعوام.

وأضافت الصحيفة أن دخل المرأة وصل إلى نفس مستوى دخل شريكها أو أكثر منه بين 25% من الأزواج خلال عام 2017، موضحة أنه في 14.4% من هذه الحالات تجاوز دخل المرأة دخل شريكها، وكان مماثلا له في 10.6% من الحالات.

وبحسب حسابات سابقة للمكتب الاتحادي للإحصاء، بلغ متوسط إجمالي الأجر في الساعة، في عام 2017، 21 يورو بالنسبة للرجال، فيما بلغ 16.59 يورو بالنسبة للنساء، أي أقل بنسبة 21%، بحسب ما أعلنه المكتب في مارس الماضي.

وأرجع الإحصائيون ذلك إلى أسباب هيكلية بصفة خاصة، وهي أنه غالبا ما تكون الرواتب في الوظائف التي تتولاها النساء أقل من غيرها، فضلا عن ذلك تعمل النساء غالبا بدوام جزئي على نحو يزيد على الرجال، ونادرا ما يتقلدن مناصب قيادية. وأضافوا أن عطلات العمل كعطلات رعاية الأطفال مثلا يكون لها تأثير أيضا على المسار الوظيفي للمرأة.

وبحسب المفوضية الأوروبية في شهر أكتوبر الماضي، بلغت فجوة الدخل بين الرجال والنساء على مستوى الاتحاد الأوروبي 16.2%.