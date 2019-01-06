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شيخ الأزهر من داخل ميلاد المسيح: ما نشهده اليوم لم يحدث في تاريخ الإسلام والمسيحية

نور رشوان
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 8:44 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 8:44 م

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح.

وقال في كلمته خلال افتتاح كنيسة ميلاد المسيح، مساء الأحد، «سعيد في هذه الليلة المباركة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأخ العزيز قداسة البابا تواضروس، في افتتاح صرحين كبيرين من صروح العبادة».

وأضاف أن «ما نشهده اليوم حدث استثنائي لم يحدث في تاريخ الإسلام والمسيحية»، متابعًا: «لم أر من قبل بناء مسجد وكنيسة في وقت واحد، والانتهاء منهما في وقت واحد، وبهدف واحد وهو تجسيد مشاعر الإخوة والمودة بين المسلمين والأقباط».

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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