طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على أنحاء متفرقة من غزة وتقصف هدفًا شرق جباليا

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غارات عديدة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وقصف هدفا شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الطيران المروحي أطلق صاروخين على الأقل تجاه أحد المواقع في خانيونس جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات، كما شنت طائرات الاحتلال غارة شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة حربية أطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وجاء إطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار لجيش الاحتلال في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بشأن وجود حالة تسلل.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه أطلق النار صوب مجموعة من المقاومين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، موقعا إصابات في صفوفهم.

وبررت قوات الاحتلال هذا القصف بوجود جسم مفخخ قرب السياج الحدودي ظهرا.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن طائرات مروحية مقاتلة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي هاجمت موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات بواسطة طائرة "حوامة" صغيرة من قطاع غزة نحو المستوطنات في وقت سابق اليوم.