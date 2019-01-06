السودان يشارك في الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب بالأردن

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يشارك السودان في الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يوم 9 يناير الجاري.

وقال وزير الدولة بالمجلس القومي للبيئة بالسودان، عبود جابر، في تصريح صحفي اليوم إن الاجتماع يأتى مواصلة لاجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب الذى عقد مؤخرا بالقاهرة والذى دعا إلى ضرورة إسهام المجموعة العربية بشكل موضوعي وفعال في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة التى سيتم التحضير لها في شهر مارس المقبل.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش خطط التنمية المستدامة والشأن البيئي العربي لعام 2030 منوها بأن مشاركة السودان ضرورة لتعزيز التعاون مع الدول العربية ولدعم المواثيق الدولية التي تصب في مصلحة المواطن وشعوب دول الجوار.

وأشار إلى أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر الجهود المجتمعية والدولية والإقليمية، مبرزا أن المجلس القومي للبيئة بالسودان سيستمر في التعاون لتعزيز الشراكات في النشاطات البيئية والمشاركة في مشروعاتها المحلية والعالمية تحقيقا لمصلحة بلاده.

وأكد جابر حرص السودان على الالتزامات الدولية التي وضعت للمحافظة على البيئة داعيا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للموقف البيئي بالبلاد .