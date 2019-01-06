خاص - الشحات لـ الشروق:الدوري في الملعب وبطولة أفريقيا الهدف الأكبر

أكد حسين الشحات نجم المنتخب الوطني المنضم حديثا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف أن مشوار الدوري ما زال طويلا وأن الأهلي قادر على المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.

وقال الشحات في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "بالطبع انتقلت للأهلي وحققت حلم حياتي وأريد أن أكون إضافة كبيرة للفريق في هذه الفترة الصعبة، وأيضا عند حسن ظن جماهير الأهلي العظيمة التي لا يقدر حبها بثمن".

وأضاف: "مشوار الدوري ما زال طويلا ولا يوجد شك في قدرة الأهلي بالمنافسة على اللقب حتى النهاية رغم البداية الصعبة هذا الموسم".

وتابع: "الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجميع في النادي من أجل الخروج من تلك المرحلة وعودة الأهلي إلى سابق عهده وهو هدفنا جميعا وسنقدم كل جهد من أجل تحقيق ذلك".

وواصل: "وقعت عقود انضمامي للأهلي اليوم الأحد بصحبة محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في فندق "الماريوت" بالزمالك، على أن أذهب غدا للنادي صباحا لالتقاط الصور التذكارية بقميص الأهلي والمشاركة في أول تدريب والاجتماع مع المدير الفني مارتن لاسارتي".

وعن المشاركة الأولى مع الأهلي أوضح: "أنتظر وصول البطاقة الدولية من الإمارات حتى يتسني لي المشاركة مع الفريق بعد أن يتم قيدي محليا وإفريقيا، لأكون جاهز لمباراة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا".

واستطرد: "حال وصول البطاقة الدولية واختيار الجهاز الفني لي في قائمة مباراة سموحة فمن الممكن أن أظهر في تلك المباراة حسب رؤية الجهاز الفني، وحال عدم اتمام ذلك سأسافر إلى برج العرب لمؤازرة الفريق في اللقاء، على أن أكون جاهز للمشاركة في مباراة فيتا كلوب".

وعن هدفه مع الفريق قال: "بالطبع هدفي مساعدة الأهلي في كل البطولات والحصول على جميع الألقاب، لكن الهدف الأكبر هو التتويج ببطولة أفريقيا هذا الموسم وهي الهدية الأنسب من اللاعبين للجماهير بعد غياب طويل عن اللقب القاري".

وأتم: "أوجه الشكر للنادي الأهلي ومسؤوليه وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي على تمسكهم بضمي وتحقيق حلمي بالانضمام للقلعة الحمراء، وأيضا نادي العين ومسؤوليه على السنة الرائعة التي قضيتها هناك وتوجت خلالها بالبطولات وكانت سببا فيما وصلت إليه الآن".