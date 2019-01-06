تأجيل إعلان نتاتج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو الديمقراطية دون تحديد موعد جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعلن كورنيل نانجا رئيس لجنة الانتخابات بجمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الاحد، تأجيل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى البلاد فى الثلاثين من شهر ديسمبر الماضى.

وذكرت شبكة «إيه بى سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن رئيس اللجنة الانتخابية لم يحدد، مع ذلك، موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مناشدا المواطنين ضرورة التحلى بالصبر.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية: "لقد تمكنا حتى الآن من فرز 53 فى المائة من الأصوات ولن نعلن النتائج إلى أن يتم فرز جميع الأصوات خاصة وأننا نتعامل مع مسألة حساسة تستوجب التعاطى معها بشكل مسئول".

وكان الرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا، الذى حكم البلاد 18 عاما، قد أجل اجراء الانتخابات الرئاسية لمدة عامين