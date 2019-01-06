حارس دورتموند يعلق مسيرته مؤقتا مع منتخب سويسرا

قرر السويسري رومان بوركي حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني ، تعليق مسيرته مع منتخب بلاده لفترة من الوقت، مفضلا التركيز على مشواره مع ناديه في الوقت الراهن.

وقال بوركي صاحب الـ28 عامًا في بيان نشر على الموقع الألكتروني الرسمي للنادي اليوم الأحد، أنه قرر "الحصول على وقت من الراحة لمدة عام على الأقل فيما يتعلق بمسيرتي الدولية".

وخاض بوركي تسع مباريات دولية، حيث سبق له التواجد في قائمة الفريق خلال نسختي كأس العالم عامي 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، بالإضافة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي إقيمت في فرنسا قبل ثلاثة أعوام.

أضاف بوركي "كان تمثيل منتخب سويسرا بمثابة شرف كبير بالنسبة لي".

وأوضح "إن هذا القرار ليس ضد المنتخب الوطني، ولكن من أجل التركيز بشكل أقوى على مسيرتي مع دورتموند وعلى صحتي".

أشار بوركي إلى أنه يرغب أيضا في منح الفرصة للحراس الشباب للتدريب واكتساب الخبرة الدولية مع المنتخب السويسري، لكنه شدد على استعداده للعودة في وقت الضرورة".

واختير بوركي مؤخرا كأفضل حارس خلال النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني من قبل مجلة (كيكر) الألمانية، فيما يتربع دورتموند على صدارة ترتيب المسابقة حاليا، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بايرن ميونخ.