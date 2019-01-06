رئيس الوزراء السوداني: الإضرار بالوطن خط أحمر

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني معتز موسى أن الإضرار بالوطن خطر أحمر، ودعا إلى "التفريق بين الوطن والتنافس السياسي".

وقال موسى - في اللقاء التشاوري مع قادة الأجهزة الإعلامية الذي عقد بمجلس الوزراء بالخرطوم أمس السبت، - "يجب أن يستمر الوطن ويستمر تباين الأفكار، التعبير مكفول كحق، لكن أي عمل يدخل في إطار التخريب وحمل الناس على أفكار معينة مرفوض، العنف ونشر الكراهية سبيل غير أخلاقي".

ولفت إلى أهمية التشاور والتلاقي لأجل الوطن، داعيا إلى ميثاق شرف مع الوطن يتواثق الجميع على بنائه ونهضته وتوعية الناس بأن الوطن يحرم الأخذ منه.

وقال إن المخرج الوحيد للسودانيين هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، ولا بد من قبول رأي الشعب والاحتكام له عبر انتخابات حرة نتقبل نتائجها.

وأضاف أن من يختاره الشعب نقبل به ونصبر عليه مع الإيمان بتباين الأفكار في كيفية اختيار من يحكم، مشددا على أهمية احترام الرأي الآخر وعدم حمل الناس بالقوة، مشيرا إلى أن الواقع الموجود لا يمنع التحاور لكن المطلوب تقديم لغة واضحة.

وأكد موسى أن الحكومة تجتهد في الوفاء بحقوق المواطن الأساسية، وأن جهود الإصلاح مستمرة وأن الحكومة ليست متقاعسة، لافتا إلى أن الحل السياسي يتطلب أن يكون مستداما ومريحا ويمهد إلى بناء دولة مستقرة.