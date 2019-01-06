إرسال 300 جندي لمدينة فورتاليزا البرازيلية لمواجهة تصاعد أعمال العنف

أعلنت السلطات في البرازيل إرسال 300 جندي إلى مدينة (فورتاليزا) الشمالية لمواجهة تصاعد أعمال العنف بها.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الأحد، أن الجنود سيقومون بدوريات في المدينة وفي ولاية (سيارا) في محاولة لوقف الهجمات على المتاجر والبنوك والحافلات.

وأضافت الشبكة البريطانية أن وزارة العدل أمرت بانتشار خاص للقوات بعد عشرات الهجمات التي وقعت هذا الإسبوع..وقد جاءت الهجمات احتجاجا على إجراءات جديدة أكثر صرامة سيتم اتخاذها في السجون المحلية.

وقامت سلطات السجون في الولاية بمنع إشارات الهاتف المحمول داخل السجون وانتهت بسياسة فصل السجناء عن طريق الانتماء العصابي.