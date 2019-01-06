تومبسون يتأهل إلى الدور الثاني في سيدني ويواجه ميدفيديف

تأهل الأسترالي جوردان تومبسون إلى الدور الثاني لبطولة سيدني الدولية للتنس.



وفاز تومبسون على الفرنسي ادريان مانارينو بمجموعتين متتاليتين بواقع 6 /3 و6 /3 اليوم الأحد في الدور الأول.



ويلتقي تومبسون المصنف 72 على العالم في الدور الثاني مع الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب.



وقال تومبسون "ميدفيديف لاعب رائع، لقد فاز بألقاب من قبل، لقد فاز بلقب هذه البطولة من قبل لذا فإنه سيشعر كما لو أنه في وطنه".



وأضاف "ستكون مباراة صعبة حقا، لكن هذا ما نتطلع اليه".



وفاز السلوفاكي مارتين كليزان على الأسترالي اليكسي بوبيرين 7 /6 (7 /4) و4 /6 و7 /6 (7/5).