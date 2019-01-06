استنفار أمني بمحيط كنائس جنوب سيناء لتأمين عيد الميلاد المجيد

• والكنائس تتزين استعدادا للقداس الرئيسي



شهدت شوارع ومحيط الكنائس بمحافظة جنوب سيناء حالة من الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ورفعت مديرية أمن جنوب سيناء حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وتشديد الإجراءات الأمنية على الكنائس والمنشآت السياحية، حيث تم غلق الشوارع المؤدية إليها، وأيضا ترك حرم يصل إلى 50 مترا ككردون أمني لتأمين الاحتفالات.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عبر تصريحات صحفية اليوم، إنه تم مضاعفة الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة بشوارع المدن بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والبحثية، إضافة إلى تكثيف الخدمات الأمنية وإعدادها للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة.

وأوضح المحافظ أنه يتم مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الكنائس بشكل دوري والمتابعة الدقيقة لفحص كافة المترددين على الكنائس ودقة ملاحظة المارة وحظر انتظار السيارات أو المركبات بجوار أو أمام الكنائس، بالإضافة إلى التنسيق المستر مع مسئولي الكنائس وتواجد العنصر النسائي على المداخل لفحص السيدات المترددات عليهم وتشغيل البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس.

وعلى جانب آخر، تتزين كنائس جنوب سيناء استعدادا لانطلاق القداس الرئيسي، مساء اليوم؛ للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت كنيسة المسائيين بشرم الشيخ ويجرى العمل على قدم وساق بداخلها للإعداد والتنظيم للقداس، الذي من المقرر أن يشهده العديد من السائحين المترددين على مدينة شرم الشيخ.

وفي دير سانت كاترين، تم غلق الدير حيث يقتصر القداس فيه على رهبان وكهنة الدير فقط.