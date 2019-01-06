ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، ندوة لمناقشة رواية "بهادر" للكاتب خالد الأسود.

تقام الندوة بمقر المركز في السادسة والنصف مساءً، و يدير اللقاء الكاتب أحمد بسيونى، بحضور الأديب رشاد بلال والكاتب السعودي خالد المأربي والكاتبة دينا أنور.

وتقع رواية "بهادر - سيرة أمير الدم" في 150 صفحة من الحجم المتوسط، وهي صادرة عن دار النسيم للنشر، وبلغة غير تقليدية منزوعة من عصر المماليك وحواري قاهرة المعز، يسرد الكاتب فانتازيا تاريخية في زمن العثمانيين، تتنقل الأحداث بين الجماعات السرية والفرق الباطنية، وصراعات الماليك.