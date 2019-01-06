ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدما كبيرا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفبدرالية لم تحرز تقدما كبيرا، أمس السبت لكنها ستتواصل اليوم الأحد.

والتقى نائب الرئيس مايك بنس السبت، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتو. أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي. لم يحرز تقدم كبير اليوم. من المقرر عقد اجتماع ثان غدا".

وكان ترامب دافع، الجمعة الماضية، مجددا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه مستعد لبقاء الإدارات الفيدرالية الأمريكية مغلقة طيلة عام أو أكثر.

وشدد ترامب على أن بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضية "أمن قومي"، منتقدا تسخيف الأمر.

ويشكل "الإغلاق" مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويحمل كل من الحزبين خصمه مسؤولية إغلاق الإدارات الفيدرالية الأمريكية.