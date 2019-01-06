«الصحفيين» تقرر عقد اجتماع الثلاثاء لإبداء ملاحظاتها على لائحة الجزاءات

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، أمس السبت، مناقشة لائحة الجزاءات المقترحة من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإبداء ملاحظاتهم عليها في اجتماع خاص يعقد الثلاثاء المقبل.

وقال عبد المحسن سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيعرض ملاحظات مجلس النقابة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن مجلس النقابة وافق على بروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لبدء الإعداد مشروع إنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تلقي خطاب من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية يفيد بإتمام دراسة الجدوى للمشروع.

وأضاف أن المجلس وافق - كذلك - على سداد مبلغ مليون جنيه ضمن تسوية مديونية أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة (سابا باشا) بالإسكندرية، وبدء إجراءات الإنشاء، موضحا أنه تم التوصل عقب المفاوضات مع المحافظة لضرورة سداد هذا المبلغ من المديونية، على أن يعقد لقاء قريبا بينه وبين الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية للتفاوض حول تسوية بقية المبلغ المستحق.

وأوضح نقيب الصحفيين أن المجلس وافق - أيضا - على إتمام بروتوكول تعاون بين النقابة وبنك الإسكان والتعمير، لتوفير تمويل عقاري للزملاء الصحفيين الحاصلين على وحدات سكنية بمشروع مدينتي.

يذكر أن نقابة الصحفيين قامت في أكتوبر 2017 بطرح 288 وحدة سكنية ب"مدينتي" للصحفيين بنظام القرعة.