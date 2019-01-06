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الأزهر يدين حادث انفجار عبوة ناسفة بمدينة نصر


نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 1:01 ص | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 1:01 ص

أدان الأزهر الشريف بشدة حادث انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أمين شرطة.

وأكد الأزهر، أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي أثيم، يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، مؤكدا تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات الإخوة الأقباط بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.

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