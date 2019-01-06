وزير الداخلية يهنئ البابا «تواضروس الثاني» بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء بها:

" يسرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. تلك المناسبة الجليلة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة وتجسد التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية .. الذين أثبتوا أنهم عصاة على الإنكسار أو الفناء .. قادرون على التنمية والبناء .. عازمون على التضحية وهم لوطنهم فداء.

حفظ الله مصر وألبسها رداء السكينة والأمن ، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة .. وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريــــه زكى رئيس الطائفـة الإنجيليـة بمصـر جاء بها :

"يسعدنى فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر ، عن مكنون إعتزازى وعظيم إمتنانى راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والرفعة والإزدهار .. وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين .. جاء بها :

" بمشاعر ملؤها التقدير والإعتزاز يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

الأخوة والأبناء .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التى تفيض بمعانى المحبة والسلام .. ويعكس الإحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان .. لنؤكد ثقتنا فى عزمكم على تواصل الجهود والعطاء .. لتكونوا دوماً فى طليعة الصفوف تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثار وإباء.. وكـل عــام وأنتــم بخــير" .