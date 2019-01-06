الشرطة السودانية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها على الحدود الشرقية

تمكنت قوات الشرطة السودانية، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها على الحدود الشرقية بولاية القضارف.

وقال مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول الطيب بابكر ، أثناء متابعته ما تم ضبطه بمقر الشرطة الأمنية بالخرطوم ، إن الضبطية إنجاز كبير في وقت هام ، وتأتي في إطار جهود الشرطة وواجبها وخططها الرامية تجاه أمن الوطن والمواطن.

وأكد أنها تعزز مفهوم أن الشرطة السودانية لا تتقاعس في تأدية واجبها الأمني في الحدود مع دول الجوار، وأنها تؤدي عملها على أفضل ما يكون وتقوم به خير قيام لمصلحة الشعب السوداني وحماية للحدود.

وأضاف أن جرائم السلاح من الجرائم العابرة والكبيرة ويهتم بها المجتمع الدولي ، وأن السودان يبذل جهدا مقدرا في مكافحتها.

من جانبه ، أوضح اللواء شرطة محمد عبدالله النعيم مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية أن الضبطية تمت متابعتها بواسطة فرق من الإدارة بولاية القضارف وفقا لمعلومات دقيقة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر والمتهمين بالحدود الشرقية قبل تهريبها ، مؤكدا أنها أسلحة غير سودانية وكانت في طريقها لدول الجوار.

وقال إن معظم المجرمين الذين تم القبض عليهم أجانب ، داعيا إلى التنسيق والتعاون والتبادل المشترك حول تأمين الحدود المشتركة حفظا للأمن والاستقرار ومنعا للجرائم العابرة للحدود.