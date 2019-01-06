استراليا «الجديد» يصطدم بنظيره الأردني في بداية رحلة الدفاع عن اللقب

يستهل المنتخب الأسترالي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، من خلال المواجهة المرتقبة اليوم الأحد مع المنتخب الأردني في أولى مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب الأسترالي استغل إقامة البطولة في بلاده عام 2015 ،وأحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن الفريق، الذي سيبدأ غدا حملة الدفاع عن اللقب، يشهد تغييرات هائلة عن ذلك الفريق المتوج باللقب قبل أربع سنوات.

ويخوض المنتخب الأسترالي فعاليات هذه النسخة مفعما بالثقة بعد تتويجه باللقب في النسخة الماضية، ولكنه يسعى للدفاع عن لقبه بفريق مختلف حيث يضم ثمانية لاعبين فقط من قائمة ال23 لاعبا التي خاض بها النسخة الماضية عندما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

ويقود الفريق حاليا المدرب جراهام أرنولد الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي ترك تدريب الفريق بعد كأس العالم 2018 بروسيا والتي حقق فيها المنتخب الأسترالي تعادلا واحدا ومني بهزيمتين ليخرج من الدور الأول للبطولة صفر اليدين.

ويعول المنتخب الأسترالي في هز شباك منافسيه على كل من أندرو نابوت وكريس إيكونوميديس وأوير مابيل.

وقال أرنولد : "الفريق يضم العديد من اللاعبين الشبان والوجوه الجديدة واللاعبين الذين يفتقدون الخبرة، ولكن مع وجود المسؤولين البارزين عن الفريق واللاعبين الكبار المتميزين ، سيحصل اللاعبون الشبان والجدد على المساعدة اللازمة".

ويغيب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابة مثل آرون موي لاعب خط وسط هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، كما يبدو ماتيو ليكي لاعب هيرتا برلين الألماني بعيدا عن مستواه العالي المعهود حيث عانى من الإصابة في الفترة الماضية ولم يستعد لياقته بالكامل.

كما انسحب مارتين بويل ، المولود باسكتلندا والذي لم يزر أستراليا إلا لخوض مباراة ودية ، مؤخرا من الفريق بسبب إصابة في الركبة.

ولهذا ، سيكون المدافع المخضرم مارك ميليجان واحدا من لاعبين اثنين فقط يمكنهما العمل سويا على قيادة النجوم الشبان بالفريق. واللاعب الآخر هو حارس المرمى ماتيو رايان /26 عاما/ حارس برايتون الإنجليزي والذي خاض مؤخرا لقاء عمان ليكون المباراة الدولية رقم 50 له مع المنتخب الأسترالي.

ولكن مهمة المنتخب الأسترالي في بداية رحلة الدفاع عن لقبه لن تكون سهلة على الإطلاق ،حيث يلتقي الفريق نظيره الأردني الذي حقق انتصارين من إجمالي أربع مباريات خاضها أمام المنتخب الأسترالي على مدار تاريخهما.

وكان المنتخب الأردني خرج من الدور الأول (دور المجموعات) بالنسخة الماضية في أستراليا لكنه يطمح إلى تقديم وجه مختلف في النسخة الحالية.

وكان بوركلمانز شارك مع منتخب بلاده كلاعب في نسختين من بطولات كأس العالم ،كما شارك معه كمدرب مساعد في نسخة أخرى.

وفي مباريات أخرى، يلعب منتخب تايلاند أمام الهند على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، فيما يلتقي منتخبي سوريا وفلسطين على ستاد نادي الشارقة.