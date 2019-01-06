إسبانيا تعلن إنقاذ 549 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا أنها أنقذت 549 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وقالت خدمة الإنقاذ، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، إن سفينة تابعة لها اعترضت أمس، ستة قوارب تهريب صغيرة تحمل على متنها 350 مهاجرًا كانت تبحر شرقي مضيق جبل طارق، مضيفةً أنه تم انتشال 199 آخرين اليوم كانوا على متن خمسة قوارب مختلفة، من بينهم قاربان مطاطيان أحدهما كان يحمل على متنه 4 أطفال.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 2262 مهاجرًا لقوا مصرعهم خلال عبورهم البحر المتوسط العام الماضي، كما أفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية المعروفة اختصارًا بـ "فرونتكس" - في وقت سابق - بأن المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإسبانية العام الماضي تضاعفت أعدادهم عما تم تسجيله في 2017 لتصل إلى 57 ألف مهاجر.