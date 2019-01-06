التضامن: 82% من القرى التي تستهدفها «حياة كريمة» في الصعيد

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن للعدالة الاجتماعية، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 5 أيام، جزء منها خدمي ويتسع ليشمل دعم المرأة المعيلة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن المظلة الأساسية لمبادرة «حياة كريمة» هي وزارة التضامن، موضحة أن الباب مفتوح أمام انضمام العديد من الجهات الأخرى.

وأوضحت أنه سيتم البدء في تطبيق المبادرة على نحو 100 قرية على مستوى الجمهورية، 82% منها في الصعيد و18% في باقي المحافظات، وأن الوزارة تطمح لتخطي هذا العدد، متابعة أن المبادرة تسعى لتحقيق حياة كريمة بشكل متكامل لكل مواطن.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن، إلى أهمية دور المحافظين في تسهيل البنية المعلوماتية، والتراخيص التي يجب استخراجها، وتنظيم الجهود داخل القرى من أجل تطبيق المبادرات.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مبادرة «حياة كريمة» لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، من خلال تعاون مؤسسات وأجهزة الدولة مع المجتمع المدني.