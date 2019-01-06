قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إن المجلس يعمل على تطوير أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى تواصله مع وزارة الخارجية لبحث التوقيع على معاهدة مراكش، التي تلزم الكتاب على إتاحة الوصول لمطبوعاتهم للأشخاص المكفوفين.

وأضاف في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن سبل إتاحة المعلومات والإتاحة المكانية متوفرة في كود البناء وتكنولوجيا الاتصال، معربًا عن أمله تطبيق المعايير، حتى يتمكن ذوي الإعاقة البصرية من تمييز المتغيرات في الأرض أمامهم ولمعرفة ما يدور حولهم من خلال تطبيقات ذكية غير مكلفة.

وأشار إلى ضرورة إتاحة دمج الطلاب المكفوفين في المدارس مع غيرهم، لأنهم على درجة عالية من الذكاء، مطالبًا بدمج الطلاب منذ الصغر وتوفير خدمات ملموسة ومسموعة تساعدهم على التحصيل الدراسي، وليس الانتظار حتى سن دخول الجامعة.