• الطفل: مرات أبويا لسعتني بسكين ساخن.. وعايز أخد حقي منها



شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية واقعة غريبة كان بطلها الطفل سيف محمد إبراهيم، حيث اخترقت صرخاته المدوية صوت المزمار والطبول في عرس كبير تم إقامته في الشارع الذي يقطن به سيد محمد عبدالقادر 46 عاما.

تغيرت ملامح المدعويين من ضحكات وابتسامات على الوجوه إلى حزن وبكاء على ذلك الطفل الذي ارتفعت صرخاته فور التفاف الناس عليه.

توقفت الطبول والزغاريد واتجه أغلب رواد العرس الذي يجمع الأهل في جو تسوده البهجة الشعبية إلى أنظار ذلك الطفل، اقترب منه "سيد" محاولا أن يضع يده على كتفه لطمأنته وإيقافه عن البكاء، رفع الطفل يد الرجل بصرخة عالية وآلام الإصابة بجروح في جسده، وظهر على ملابسه بقع دماء من جروح تكونت فيها جراثيم بسبب الإهمال الطبي.

حاول الرجل التحدث مع الطفل لمعرفة المزيد من المعلومات، ولكن كانت صرخاته وآلامه تزداد أكثر فأكثر.

اضطر الرجل -وسط تعاطف رواد العرس الشعبي- إلى الذهاب به إلى إحدى الصيدليات المجاورة لعلاجه، وبالكشف عن جسده النحيف فوجئ الصيدلي بوجود جروح شديدة ومتراكمة على جسده قدم على إثرها الصيدلي عدة مراهم إلى الرجل لاستخدامها فور وصوله البيت، واكتشف الرجل وجود حروق قديمة على جسد الطفل تزيد عن 60 علامة حرق؛ كما رصدها.

دقائق قليلة ووصل الرجل منزله مستضيفا الطفل الذي عثر عليه بالعرس.

دخل الطفل المنزل بعد إسعافه وتناول الطعام واستغرق في نوم عميق إلى اليوم التالي، إلى أن استيقظ في ساعة متأخرة من نهار اليوم التالي، وقال الطفل سيف محمد إبراهيم إن زوجة والده هي التي عذبته بسكين ساخن على أنحاء جسده، وأنه كان يعيش معها في إحدى الغرف دون أن يتمكن من الخروج إلى الشارع، وكانت تعطيه خبزا يوميا دون أي أطعمة أخرى، وتجبره على مساعدتها في أمور المنزل.

وأضاف الطفل أنه عاش مع زوجة والده فترات عمره دون أن يرى والده، وأن تلك السيدة كانت تعيش بمفردها وأنها أخرجته من الغرفة وأغلقتها بالقفل واصطحبته إلى الشارع الذي عثر عليه فيه دون أن يعرف مصيره، وكل ما يعرفه عن بيته أنه يقطن في منزل رقمه 11 فقط، وقال الطفل: "أنا عايز أخد حقي من مرات أبويا وأحرقها في جسمها زي ما عملت في جسمي".

حاول الرجل الطيب البحث عن أسرة الطفل في المنطقة التي يعيش فيها بـ"عزبة محسن"، إلا أنه لم يتمكن من العثور على أي مكان لتلك السيدة التي عذبته.

وقال الرجل الذي استضاف الطفل، لـ«الشروق»، إنه نشر صورته على السوشيال ميديا بفيديو مصور يوضح مدى التعذيب على جسده وقسوة زوجة الأب وجبروتها، وتركها لطفل مصاب بجروح شديدة في البرد القارص الذي تشهده تلك الأيام العصيبة، وخصوصا بالإسكندرية.

وذهب الرجل إلى قسم شرطة المنتزه، وحرر محضرا بالواقعة.