كلمة البابا تواضروس خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني أن مصر تسجل بافتتاح مسجد الفتاح العليم صفحة جديدة في كتاب الحضارة المصرية العريقة، مضيفا أن هذا اليوم يمثل مناسبة غير مسبوقة في التاريخ.

وقال البابا واضروس الثاني، في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد الفتاح العليم، إن مصر تهتم بقوتها الناعمة، مضيفا: "نحتفل اليوم ونشاهد ونعاين وسط هذا الحضور أن مآذن هذا المسجد تتعانق مع منارات كاتدرائية ميلاد السيد المسيح".

وأشار إلى أن افتتاح هذه الصروح العالية بالعاصمة الجديدة تفتح آفاق المستقبل لمصر، مشددا على أن هذه الصروح العظيمة بُنيت بأموال وتبرعات المصريين وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول المتبرعين، كما أنها بُنيت بجهود وإبداع المصريين.

وتابع البابا تواضروس الثاني قائلا: "إنني كمواطن مصري أقف في هذا المسجد الكريم وأفرح مع كل أخوتي الأحباء بهذه المناسبة السعيدة التي تسجل في تاريخ مصر".

وأضاف: "لقد علمنا السيد المسيح أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن أيضا الأرواح تجد غذاءها في هذه المؤسسات الروحية والدينية".

واستطرد: "سيادة الرئيس لقد وعدت في يناير 2017 بهذا الوعد الكريم وبناء المسجد والكنيسة وكان هذا يعتبر دربا من المستحيل لأنها صروح ضخمة، وكيف تبنى في هذا الوقت الوجيز؟، ولكننا في هذا اليوم نرى سيادتكم وقد وفيتم بهذا الوعد، وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة".

وقال: "كل الشكر لسيادتكم ونقدم كل الشكر لكل الشركات التي عملت وشاركت في هذه الأبنية، نقدم كل الشكر إلى المهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية والعمال الذين اهتموا، نقدم شكرا خاصا إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي خططت وأشرفت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة، نشكركم جميعا ونصلي أن يملأنا الله وأن يديم محبتنا ويديم وحدتنا جميعا، وليشهد العالم في هذه الليلة المباركة هذه الصورة التي نقدمها لكل أحد، كيف أن مصرنا تعيش في هذه الوحدة والمحبة، نصلي أن يديمها الله على الدوام، ونصلي أن يحفظكم الله دائما في قيادة بلادنا العظيمة، واشكركم جميعا وتحيا مصر".