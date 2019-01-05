إصابة جنديين بريطانيين بجروح خطيرة في هجوم بسوريا

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أصيب جنديان بريطانيان من القوات الخاصة بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأفادت الوكالة بأن الجنديين تم نقلهما جوا من قبل قوات أمريكية لتلقي العلاج الطبي بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق من يوم أمس السبت.

ولم يكشف عن حالة الجنديين الصحية، حيث لا تدلي السلطات البريطانية عادة بتعليقات حول نشر القوات الخاصة في سوريا.

ووردت تقارير غير مؤكدة في وسائل إعلام كردية بأن الحادث وقع أثناء هجوم لتنظيم "داعش" على مدينة دير الزور بشرقي سوريا، والتي تعتبر قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاجأ الحلفاء وبعض أعضاء إدارته عندما أعلن سحب 2000 جندي أمريكي من سوريا في 19 ديسمبر الماضي، قائلا إن مهمة هزيمة تنظيم داعش قد أنجزت.

أدت هذه الخطوة إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس وصدور نفي من وزارة الخارجية بشأن الانسحاب.

وسيبدأ وزير الخارجية مايك بومبيو جولة في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء المقبل لإقناع شركاء الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه المنطقة