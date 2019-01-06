محافظ كفر الشيخ ومساعد «معيط» يفتتحان أعمال تطوير المديرية المالية

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عماد عبدالله عواد، مساعد وزير المالية، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، نائباً عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعمال تطوير المديرية المالية وإنشاء وحدة التدريب الداخلي بتكلفة 3 ملايين جنيه.

نفذت وزارة الإنتاج الحربي، أعمال التطوير، تحت إشراف مديرية الإسكان، وذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمحاسب إبراهيم عبدالعزيز، رئيس الإدارات المركزية بوزارة المالية، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، والدكتور منصور فولي، وكيل الوزارة مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، ورؤساء وحدات الحسابات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ خلال كلمته، إنه يتم اليوم إفتتاح أعمال تطوير مبني المديرية المالية ووحدة التدريب الداخلي التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ برامج التدريب الوظيفي، وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة، إنطلاقاُ من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية بما يساهم في تقديم خدمة أفضل، وتوفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الالكتروني والشمول المالي، موجهًا في بداية كلمته، الشكر للواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ السابق على مجهوداته.

وأوضح عبد الحميد، أن وزارة المالية بذلت جهود كبيرة في الفترة الماضية، وحققت إنجازات عديدة أدت إلى ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، ونمو الإيرادات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، وهذا ما أكدته وشهدت به المؤسسات المالية العالية، في حق الاقتصاد المصري، وأدائه الجيد رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها حالياً العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن مصر شهدت إنجازات عديدة وافتتاحات غير مسبوقة للعديد من المشروعات القومية العملاقة، التي تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن السيسي يدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب وحياه كريمة لابناء الشعب.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه ولأول مرة تشهد المحافظة 4 برامج تدريبية متتالية، الأولى لتدريب مديري الوحدات الحسابية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والثانية برنامج تدريبي لمديري العقود والمشتريات، والبرنامج الثالث، لتدريب مديري التخطيط والمتابعة، أما الرابع، لتدريب مديري إدارات المخازن بجميع قطاعات المحافظة والمصالح الحكومية المختلفة؛ بهدف تحقيق التنمية البشرية بقطاعات المحافظة وخلق كوادر مُدربة ومُؤهلة على مواكبة التطور والتحول الرقمي.

وفي نهاية كلمته، قدم عبد الحميد، الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لجهوده المخلصة ودعمه لجهود المحافظة في كل ما يتعلق بالصالح العام، وواصل الشكر، للدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمرافقين لنائب وزير المالية على الزيارة، راجيًا من المولى، أن يوفقنا دائمًا إلى ما فيه الخير لرفعة وطننا العظيم، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه، قال المحاسب عماد عواد، إن أعمال التطوير التي شهدتها المديرية المالية بكفرالشيخ، من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة وتدريب العاملين وتنمية قدراتهم، وهذا ضمن تطوير عام على مستوى الجمهورية بالمديريات المالية بالمحافظات، وإنشاء وحدات للتدريب بالمديريات المالية لتخفيف العبء عن العاملين في الانتقال إلى التدريب بوزارة المالية، وتوفير وسائل التدريب المختلفة بكل مديرية، موضحًا أن جامعة كفرالشيخ، توفر كل الإمكانيات وسيكون هناك تعاون مشترك؛ لتبادل ونقل الخبرات بين المالية والجامعة.

وقال الدكتور ماجد القمري، أن التنمية البشرية والاستثمار البشري، ضمان لمستقبل الشعوب وتحويل عمل المؤسسات بالمنظومة الإلكترونية والأنظمة الذكية لتواكب التطور العالمي وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وتطبيق الذكاء الاصطناعي، معلنًا أنه سيتم إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في العالم، بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية بدولة الإمارات، لتوفير العمالة المدربة على الأنظمة الذكية؛ للتوافق مع الأنظمة العالمية لتطوير اقتصاداتنا، وللتحويل إلى اقتصاد معرفي.

وقال المحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، إن مبنى المديرية المالية تم تزويده بأحدث تقنية للتدريب والنهوض بالكوادر البشرية بالوحدات الحسابية بنطاق محافظة كفرالشيخ، وتوفير الامكانيات اللازمة للعمل، وشملت أعمال التطوير إنشاء قاعتي للتدريب، الأولى للتدريب والاجتماعات على مستوى عالي من الجودة تسع لـ 30 متدرب، ومخصص لكل متدرب جهاز حاسب آلي، مزودة بأنظمة مراقبة حديثة، والقاعة الثانية تسع لـ 20 متدرب.

وفى نهاية الافتتاح، قدم مساعد وزير المالية، درع المديرية المالية هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وللدكتور ماجد القمري، والمحاسب عماد عواد، كما كرّم محافظ كفرالشيخ، مدير عام المديرية المالية بدرع التميز.