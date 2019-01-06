الرئيس يفتتح مسجد «الفتاح العليم» وأكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أكبر مساجد العالم (الفاتح العليم)، وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط (ميلاد السيد المسيح)، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الرؤساء وكبار الشخصيات.