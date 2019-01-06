الشبكة الوطنية للزلازل بالكويت: سكان المناطق الشمالية شعروا بالهزة الأرضية في إيران



قال مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبد الله العنزي إن سكان المناطق الشمالية من الكويت شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأحد، وبلغت قوتها 5.9 على مقياس ريختر.

وأضاف العنزي - فى بيان صحفي - أنه في تمام الساعة 5.15 مساء اليوم، شعر بعض سكان الكويت، وتحديدا في المناطق الشمالية بالهزة الأرضية التي وقعت على بعد 570 كليومترا من الكويت.

يذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة (كيلان غرب) بمحافظة (كرمنشاه) المحاذية للحدود العراقية، دون ذكر خسائر مادية أو بشرية آنذاك.

وقال مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران عبر موقعه الإلكتروني، إن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و11 دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.